Son Dakika Haberleri: Niğde'de Karla Mücadele

Niğde'de Karla Mücadele

2 saat önce

Niğde Belediyesi, karla mücadele çalışması yürütüyor.

Niğde'de Karla Mücadele, System.String[]
Niğde Belediyesi, karla mücadele çalışması yürütüyor.

Belediye ekipleri, kar küreme araçlarıyla sokak, cadde ve ana arterlerdeki karları temizleyip, buzlanmanın önüne geçmek için yollara solüsyon ve tuz atıyor.

Ekipler, vatandaşların olumsuzluk yaşanmaması için 24 saat görev yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:28 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maddi Sıkıntı Çektiğini Söyleyen Cübbeli Ahmet: Tehdit Ediliyorum AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu

Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğulan Müge Anlı, Kayıp Anne ve Kızı İçin Söz Verdi Bakan Albayrak: Yarın KOBİ'ler İçin Çok Önemli Bir Kredi Paketi Açıklayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:32:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de Karla Mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]