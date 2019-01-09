Niğde'de Karla Mücadele

Niğde Belediyesi, karla mücadele çalışması yürütüyor.

Niğde Belediyesi, karla mücadele çalışması yürütüyor.



Belediye ekipleri, kar küreme araçlarıyla sokak, cadde ve ana arterlerdeki karları temizleyip, buzlanmanın önüne geçmek için yollara solüsyon ve tuz atıyor.



Ekipler, vatandaşların olumsuzluk yaşanmaması için 24 saat görev yapıyor.

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