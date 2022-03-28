Niğde'de karma kitap sergisi açıldı - Son Dakika

Niğde İl Halk Kütüphanesi'nde Kütüphane Haftası kapsamında karma kitap sergisi açıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Kütüphane Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlanacağını söyledi.

Kütüphaneleri ve kitabı halka anlatmayı, gençlere ve çocuklara sevdirmeyi amaçladıklarını belirten Şimşek, "Merkezde bir, ilçelerimizde toplam 5 kütüphane var. Beldelerimizde ise toplam 10 kütüphane var. İlimizde okuyucu sayımız 51 bin civarında. Bu sayı yeterli değil. Arzu ediyoruz ki daha çok okuyucumuz olsun. Kütüphanemiz daha çok okuyucularla buluşsun ve daha çok ziyaretçi gelsin. Bu şekilde de kitabı, seven kitabı okuyan kültürlü nesiller yetiştirebilelim." dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri kurdele keserek sergiyi açtı.

Açılışa, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ayhan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nihat Özkök, AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç ve kurum müdürleri katıldı.