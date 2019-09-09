Son Dakika Haberleri: Niğde'de kaza: hatay emniyet müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Niğde'de kaza: hatay emniyet müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı

2 saat önce

HATAY İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kullandığı, içinde eşi Zuhal Karabörk ve 2 çocuğunun da bulunduğu otomobil, Niğde yakınlarında tankerle çarpıştı.

Niğde'de kaza: hatay emniyet müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı, System.String[]

HATAY İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kullandığı, içinde eşi Zuhal Karabörk ve 2 çocuğunun da bulunduğu otomobil, Niğde yakınlarında tankerle çarpıştı. Kazada, Zuhal Karabörk yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Kamil Karabörk ve 2 çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Niğde- Bor yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kullandığı otomobil, tankerle çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Zuhal Karabörk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Kamil Karabörk ve 2 çocuğu ise Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Karabörk, Hatay, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay Emniyet Müdürü, trafik kazası geçirdi
Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor Kaza geçiren Hatay Emniyet Müdürü'nün darbecilere verdiği cevap halen akıllarda Beyaz TV sunucusunun maaş isyanı! Bakan Albayrak'a seslendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 16:01:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de kaza: hatay emniyet müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]