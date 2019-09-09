Son Dakika Haberleri: Niğde'de kaza hatay emniyet müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı-2
Son Dakika Güncel Haber

Niğde'de kaza hatay emniyet müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı-2

16 dakika önce

Niğde'de kaza Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandıHatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kullandığı, içinde eşi Zuhal Karabörk ve 2 çocuğunun da bulunduğu otomobil, Niğde yakınlarında tankerle çarpıştı.

Niğde'de kaza Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kullandığı, içinde eşi Zuhal Karabörk ve 2 çocuğunun da bulunduğu otomobil, Niğde yakınlarında tankerle çarpıştı. Kazada, Zuhal Karabörk yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Kamil Karabörk ve 2 çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Niğde- Bor yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kullandığı otomobil, tankerle çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Zuhal Karabörk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Kamil Karabörk ve 2 çocuğu ise Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Niğde'de kaza hatay emniyet müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı-2

Karabörk, Hatay, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İdlip-iki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü
Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 4 ölü 4 yaralı Avukat eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim Norveç'te gizemli hastalık: 25 köpek öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:06:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de kaza hatay emniyet müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]