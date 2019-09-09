Niğde'de kaza hatay emniyet müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı-2

HATAY İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kullandığı, içinde eşi Zuhal Karabörk ve 2 çocuğunun da bulunduğu otomobil, Niğde yakınlarında tankerle çarpıştı. Kazada, Zuhal Karabörk yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Kamil Karabörk ve 2 çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Niğde- Bor yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kullandığı otomobil, tankerle çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Zuhal Karabörk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Kamil Karabörk ve 2 çocuğu ise Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.