Niğde'de kaza hatay emniyet müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı-ek
37 dakika önce
Niğde'de kaza Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı-EK (KAZA ANI)
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:59 Kaynak: DHA
Niğde'de kaza Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı-EK (KAZA ANI)
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