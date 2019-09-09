Son Dakika Haberleri: Niğde'de kaza hatay emniyet müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı-ek
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Niğde'de kaza hatay emniyet müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı-ek

37 dakika önce

Niğde'de kaza Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı-EK (KAZA ANI)

Niğde'de kaza Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı-EK (KAZA ANI)

Niğde'de kaza hatay emniyet müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı-ek

Hatay, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:59 Kaynak: DHA
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