Niğde'de kaza! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de kaza! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı

22.05.2022 07:21

Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır 42 kişi yaralandı.

Adana- Niğde Otoyolu, Güney Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Adana'dan Konya'ya giden, sürücüsünün ismi açıklanmayan 41 C 0641 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Son Dakika: Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 42 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Son Dakika: Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

NİĞDE VALİSİ KOÇ İNCELEMELERDE BULUNDU

Ölenlerin cenazeleri otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Niğde Valisi Mustafa Koç da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Son Dakika: Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

"HANGİ ORGANİZASYONDAN GELDİKLERİNİ ARAŞTIRIYORUZ"

Vali Koç, "Kazada maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 42 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız ambulanslarla Niğde, Bor, Ereğli ve Ulukışla Hastaneleri'ne sevk edildi. Üzücü bir olay. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Hangi organizasyondan geldiklerini araştırıyoruz.

Son Dakika: Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ

Hafif yaralanan arkadaşlarımızla görüşmemizde, kendilerinin büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduklarını ifade ettiler" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Dakika Güncel Niğde'de kaza! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de kaza! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı - Son Dakika
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