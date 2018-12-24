Niğde'de Kazada Ölen 2 Kadın İşçi Toprağa Verildi
26 dakika önce
NİĞDE'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Songül Demirtaş (50) ve Reyhan Dündar (40) toprağa verildi.
NİĞDE'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Songül Demirtaş (50) ve Reyhan Dündar (40) toprağa verildi.
Kaza, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Gölcük
beldesinde meydana geldi. Patates hasadında çalışan işçileri taşıyan Ahmet Bayram
yönetimindeki 51 HF 111 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı. Kazada, işçilerden Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar hayatını kaybetti, 16 işçi de yaralandı. Demirtaş ve Dündar için Kiledere
beldesinde düzenlenen cenaze namazına Niğde
Valisi Yılmaz Şimşek
, Niğde İl Jandarma
Komutanı Garip Gümüş
ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından işçiler, mezarlıkta defnedildi.
- Niğde
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:15 Kaynak: DHA
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