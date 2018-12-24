Niğde'de Kazada Ölen 2 Kadın İşçi Toprağa Verildi (2)
1 saat önce
ŞOFÖR TUTUKLANDINiğde'de 2 tarım işçisinin öldüğü, 16 işçinin ise yararlandığı kazayı hafif yaralı atlatan ehliyetsiz sürücü Ahmet B. tutuklandı.
ŞOFÖR TUTUKLANDI Niğde
'de 2 tarım işçisinin öldüğü, 16 işçinin ise yararlandığı kazayı hafif yaralı atlatan ehliyetsiz sürücü Ahmet B. tutuklandı. Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin ardından gözaltına alınan Ahmet B., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:48 Kaynak: DHA
Evde Ölü Bulunan 3 Kardeşin Dayısı: Sobadan Şüpheleniyoruz
Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü
Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu
Katil Olduğu İddia Edilen Damat, Canlı Yayında Gözaltına Alındı