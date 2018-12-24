Son Dakika Haberleri: Niğde'de Kazada Ölen 2 Kadın İşçi Toprağa Verildi (2)

Niğde'de Kazada Ölen 2 Kadın İşçi Toprağa Verildi (2)

1 saat önce

ŞOFÖR TUTUKLANDINiğde'de 2 tarım işçisinin öldüğü, 16 işçinin ise yararlandığı kazayı hafif yaralı atlatan ehliyetsiz sürücü Ahmet B. tutuklandı.

Niğde'de Kazada Ölen 2 Kadın İşçi Toprağa Verildi (2), System.String[]
ŞOFÖR TUTUKLANDI

Niğde'de 2 tarım işçisinin öldüğü, 16 işçinin ise yararlandığı kazayı hafif yaralı atlatan ehliyetsiz sürücü Ahmet B. tutuklandı. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin ardından gözaltına alınan Ahmet B., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:48 Kaynak: DHA

İşçi, Niğde, Güncel
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