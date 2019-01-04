Son Dakika Haberleri: Niğde'de Ki Bıçaklı Cinayete 25 Yıl Hapis

Niğde'de Ki Bıçaklı Cinayete 25 Yıl Hapis

56 dakika önce

Niğde'de kavga ettiği Ecevit Çelik'i bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Orhan Ç.'ye 25 yıl hapis cezası verildi.

Niğde'de Ki Bıçaklı Cinayete 25 Yıl Hapis, System.String[]
Niğde'de kavga ettiği Ecevit Çelik'i bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Orhan Ç.'ye 25 yıl hapis cezası verildi.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Orhan Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Orhan Ç., savunmasında, beraatini talep ederek, "Maktül ile husumetimiz vardı. Kendimi savundum. Bana zarar vermesinden korktum. Kaçmadım teslim oldum. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Orhan Ç.'ye "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Çiftlik Devlet Hastanesi önünde 11 Temmuz'da çıkan bıçaklı kavgada Ecevit Çelik (44) yaralamış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra kaçan zanlı Orhan Çelik yakalanarak tutuklanmıştı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:35 Kaynak: İHA

kavga, Niğde, 3. Sayfa
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