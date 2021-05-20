Niğde'de Kilise Tepesi'ndeki Türk bayrağı yenilendi - Son Dakika

Niğde'de Kilise Tepesi'ndeki 25 metrekare alanı kaplayan Türk bayrağı belediye ekiplerince yenilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kumluca mevkisinde bulunan ve mevsim şartları ile doğal nedenlerle yıpranan 25 metrekare alanda bulunan Türk bayrağını yaklaşık 5 saatlik süren çalışmayla yeniledi.

Ay ve yıldızı beyaz, zemini ise kırmızıya boyayan ekipler, ilerleyen günlerde bölgede ışıklandırma çalışması yapacak.