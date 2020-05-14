Niğde'de, kiraz bahçelerine Akdeniz meyve sineği tuzağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de, kiraz bahçelerine Akdeniz meyve sineği tuzağı - Son Dakika

Niğde'de, kiraz bahçelerine Akdeniz meyve sineği tuzağı

12 dakika önce

NİĞDE Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kirazın yoğun olarak yetiştiği Ulukışla ilçesinde bulunan kiraz bahçelerine, Akdeniz meyve sineği tuzağı yerleştirdi.

Niğde'de, kiraz bahçelerine Akdeniz meyve sineği tuzağı, System.String[]

NİĞDE Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kirazın yoğun olarak yetiştiği Ulukışla ilçesinde bulunan kiraz bahçelerine, Akdeniz meyve sineği tuzağı yerleştirdi.  Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, kirazın, Niğde'nin en önemli ihraç kalemlerinden biri olduğunu belirtti. Baş, "Hastalık ve zararlı yönden üretimi riske etmemek için tedbirimizi alıyoruz. Arkadaşlarımız sürekli sahadalar. Akdeniz meyve sineğiyle ilgili tedbir amaçlı çalışmalar yapıyoruz. Birinci derecede riskli alanda değiliz ama Mersin ve Adana ile sınır olduğumuz için kontrol ve tedbir amaçlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tuzak asımlarımız devam ediyor. Tuzaklardan ilaçlama zamanını tespit etmiş oluyoruz. Daha sonra ilaçlama ilanları vereceğiz. Bu sene kirazda inşallah Çin pazarına gireceğiz. Üreticimiz açısından ciddi anlamda getirisi yüksek bir pozisyon elde edilmiş olacak" dedi.

Elma ve patateste olduğu gibi Niğde'yi kirazda da merkez haline getirmeyi hedeflediklerini anlatan Asım Baş, kentte son turfanda kiraz hasadı yapıldığı için fiyatının da tatmin edici olduğunu söyledi. Baş, aynı zamanda ürünün yüksek yerlerde yetiştiği için tadı ve aromasının da güzel olduğunu kaydetti.


Ulukışla, Akdeniz, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 01:45 Kaynak: DHA


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