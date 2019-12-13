Niğde'de 'Kıskaç' operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika
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Niğde'de 'Kıskaç' operasyonunda 8 tutuklama

6 saat önce

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kıskaç" adlı operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Niğde'de 'Kıskaç' operasyonunda 8 tutuklama, System.String[]

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kıskaç" adlı operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahla tehdit, silahla yaralama ve çökme" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.


Kent merkezinde 20 adrese düzenlenen eş zamanlı "Kıskaç" adlı operasyonda A.İ, K.K, C.Ç, A.Ç, S.Ç, E.Ç, V.C, B.K, M.K, D.B, A.S, E.D, Ş.G, S.Y, Ü.S, B.B. ve H.K. gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.İ, K.K, A.Ç, S.Ç, M.K, A.S, Ş.G. ve Ü.S. çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise savcılık ifadesinden sonra salıverildi. - NİĞDE

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:41 Kaynak: İHA
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