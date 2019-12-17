Niğde'de 'Kıskaç' operasyonunda tutuklanan sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de 'Kıskaç' operasyonunda tutuklanan sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika

Niğde'de 'Kıskaç' operasyonunda tutuklanan sayısı 9'a yükseldi

6 saat önce

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kıskaç" adlı operasyonda firari olan S.G. yakalanarak tutuklandı.

Niğde'de 'Kıskaç' operasyonunda tutuklanan sayısı 9'a yükseldi, System.String[]

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kıskaç" adlı operasyonda firari olan S.G. yakalanarak tutuklandı. Tutuklanan sayısı böylece 9'a yükseldi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahla tehdit, silahla yaralama ve çökme" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.


Kent merkezinde 20 adrese düzenlenen eş zamanlı "Kıskaç" adlı operasyonda A.İ, K.K, A.Ç, S.Ç, M.K, A.S, Ş.G. ve Ü.S. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda firari olan S.G. ise polisin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
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