Kız arkadaşını ağır yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kız arkadaşını ağır yaralayan zanlı tutuklandı

02.05.2021 15:45
Kız arkadaşını ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Niğde'de tartıştığı kız arkadaşını tabancayla vurarak ağır yaralayan zanlı, tutuklandı.

Niğde'de tartıştığı kız arkadaşını tabancayla vurarak ağır yaralayan zanlı, tutuklandı.

Efendibey Mahallesi'nde kız arkadaşı K.Ç.'yi (23) yaraladıktan sonra gözaltına alınan şüpheli G.K. (33) sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Ağır yaralanan K.Ç.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayın geçmişi

G.K., 1 Mayıs'ta telefonda tartıştığı kız arkadaşı K.Ç.'nin evine giderek tabancayla yaralamış ve otomobiliyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinin önüne bırakıp kaçmıştı. Şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınmıştı. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Niğde, Sulh, Güncel, Son Dakika

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