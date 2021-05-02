Efendibey Mahallesi'nde kız arkadaşı K.Ç.'yi (23) yaraladıktan sonra gözaltına alınan şüpheli G.K. (33) sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Ağır yaralanan K.Ç.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Niğde, Sulh, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kız arkadaşını ağır yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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