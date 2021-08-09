Kız çocuğunun tırın altında kalmaktan son anda kurtulması kameraya yansıdı - Son Dakika

Önüne çıkan çocuğu son anda fark eden 31 AFL 307 plakalı tırın sürücüsü, ani fren yaparak aracını durdurdu.

Niğde- Adana E-90 kara yolu Şekerpınarı mevkisinde bir kız çocuğu, yolun karşısına geçmeye çalışırken annesinin yanından ayrılarak birden yola fırladı.

Niğde 'de yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu, sürücünün dikkati sayesinde tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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