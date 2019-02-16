Son Dakika Haberleri: Niğde'de Kız Kaçırma İddiası

Niğde'de Kız Kaçırma İddiası

1 saat önce

Niğde'de 17 yaşındaki kızı zorla kaçırdıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Niğde'de Kız Kaçırma İddiası, System.String[]
Niğde'de 17 yaşındaki kızı zorla kaçırdıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Çiftlik ilçesi Murtaza köyünde yaşayan S.Ü'nün (17) ailesi, kızlarının 3 kişi tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldığı ihbarında bulundu.

Çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobili merkeze bağlı Elmalı köyü yakınlarındaki boş arazide buldu.

Araçta bulunan şüpheliler İ.Ü, C.Ü. ve B.U. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" ve "hürriyetten yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklandı.

İ.Ü'nün ifadesinde S.Ü'yü evlenmek için kaçırdığını söylediği öğrenildi.

S.Ü. ailesine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:09 Kaynak: AA

Çiftlik, Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçük Kız Köprüden Atladı Meraklı Vatandaşlar Fotoğraf Çektirdi Bakan Akar'dan Fırat'ın Doğusu İçin Kritik Açıklama: Güvenliği Türkiye Sağlamalı

Diyanet, Sigarayla İlgili Tartışmalara Son Noktayı Koydu: Haram İYİ Partili Belediye Başkan Adayı, Kaçak Yapılan Otelinin Yıkılmaması İçin Yolu Kapattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 21:18:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de Kız Kaçırma İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]