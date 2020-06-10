Niğde'de konut satışları arttı - Son Dakika

Niğde'de konut satışları arttı

NİĞDE'de, emlak danışmanı İmdat Yağmur, kamu bankalarının tarihin en düşük faizli konut kredi kampanyasını başlatması sonrası ev satışlarında artış yaşandığı söyledi.

Niğde'de konut satışları arttı, System.String[]

NİĞDE'de, emlak danışmanı İmdat Yağmur, kamu bankalarının tarihin en düşük faizli konut kredi kampanyasını başlatması sonrası ev satışlarında artış yaşandığı söyledi.

Niğde'de, kredi indiriminden dolayı konut satışlarında yoğunluk yaşadıklarını belirten Emlak Danışmanı İmdat Yağmur, taleplere yetişmekte zorlandıklarını kaydetti. Yağmur, "Niğde'de 2 yıldır inşaat konusunda sıkıntı vardı. Bir kriz yaşamıştık. Bu krizden dolayı müteahhit arkadaşların birçoğu inşaat yapmayı bırakmıştı. Daha sonra pandemi olayı çıktı. Şu anda devletimizin yaptığı konut kredisindeki indiriminden dolayı yoğunluk var. Bu yoğunluk sonucu biz yetişmekte zorlanıyoruz. Arz talep meselesinden dolayı fiyatlar biraz yükselmiş olsa da insanlar bu kredi oranını uzun zamandan beri görmediğinden dolayı talep var. Yeni dairelerde 0,64 ya da arsa sahibinden alındığı takdirde 0,64 faiz oranında kredi kullanabiliyorsunuz. İkinci el dairelerde ise 2019 yılından önce tapu işlemi gördüyse 0,74, 2019 veya 2020 yılında işlem gördüyse oranlar biraz daha değişiyor" dedi.

FİYATLAR YÜKSELDİ

Talep olduğu için konut fiyatlarının yükseldiğini anlatan Yağmur, "Konut fiyatları biraz yükseldi ama oranlar çok düşük olduğu için evlerin satılmasına sebep veriyor. Evlerin çok hızlı satıldığını görüyorum bankalardaki sıraların hemen hepsi konut kredisi için başvurular" diye konuştu.

ARSA SATIŞI ARTTI

Pandemi olayının ardından Niğde'de bahçeli evlere ilginin arttığına dikkat çeken Yağmur, "Pandemi olayından sonra özellikle villa tipi iki katlı daireler veya tek katlı evler çok talep gördü. Pandemide insanlar apartman dairesinde kapalı kaldı. Sıkıldı ama bir bahçesi olmuş olsaydı oraya giderdi. Bu düşünceyle satışlarda artış yaşandı" dedi.


Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 02:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Niğde'de konut satışları arttı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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