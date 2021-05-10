İç Anadolu'da, İsrail polisinin Filistinlilere saldırması protesto edildi - Son Dakika

Yozgat, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale ve Sivas'ta sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırmasını protesto etti.

Kentpark'ta toplanan vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araç konvoyuyla Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Meydanda basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli, Filistin'in saldırı altında olduğunu belirtti.

Şerefli, "Kovid-19'u stratejik bir aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir. Herkes bilsin ve duysun ki, Mescid-i Aksa, barış dini İslam'ın, Müslümanların mabedidir. Bununla birlikte, bu kutlu mabet barış ve huzur için bütün insanların haremidir." dedi.

Niğde

Niğde'de çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Adliye Sarayı önünde toplanarak, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırmasına tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Niğde Şube Başkanı Recep Nilüfer, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı haince saldırıyı kınadıklarını ve lanetlediklerini söyledi.

İsrail'in, Müslüman toplumun Kudüs meselesindeki hassasiyetini tekrardan tazelediği bu günde Mescid-i Aksa'ya haince ve teröristçe saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Nilüfer, "Bugün ilk kıblemiz olan peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal altındadır. Mescid-i Aksa, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bize düşen tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücadelenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın İslam şehri olması için her türlü desteği vermektir." görüşünü paylaştı.

Konuşmaların ardından, toplanan kalabalık araçlarıyla şehir turu attı.

Nevşehir

Nevşehir'deki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının içinde olduğu Milli İrade Platformu tarafından "Nevşehir Kudüs için ayakta" sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi önünde toplandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Burada basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Çiftçi, İsrail'in zalimliğini onlarca yıldır sürdürdüğünü belirterek, bu ülkeyi lanetlediklerini ifade etti.

İsrail'in kirli bir sistem kurduğunu ve aldığı destekle kan dökmekten çekinmediğini vurgulayan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her neresinden bakarsanız bakın adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen kanı ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Tam da bu yüzden, herkes sussa da Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz."

Etkinlik, düzenlenen konvoyla devam etti.

Kayseri

Kayseri'de Türk ve Filistin bayrağı taşıyan bir grup, Zümrüt Mahallesi'ndeki Ahmet İnci Camii önünde bir araya geldi.

Araçlarıyla konvoy oluşturan grup, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan Talas Paraşüt İndirme Alanı'na kadar gitti.

Burada açıklama yapan Kayseri İHH Genel Koordinatörü Sait Çamdalı, Mescid-i Aksa'ya iftar, sahur ve namaz vakitlerinde baskınlar düzenleyen İsrail'in insanlık suçu işlediğini söyledi.

İsrail'in Müslüman ailelerin evlerini gasbettiğini belirten Çamdalı, şunları kaydetti:

"1967 yılında Kudüs'ü işgal eden katil ve işgalci İsrail terör şebekesi bugünü anmak amacıyla uydurduğu Kudüs Günü'nde binlerce Siyonist ile bu sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Filistinli Müslümanlar en tabi haklarını kullanarak, kendilerini ve namus addettikleri Mescid-i Aksa'yı korumaya çalışırken, yüzlerce kardeşimiz yaralandı. İçlerinde durumu ağır olanlar var. Daha fazla kardeşimiz gözaltına alındı. Üzücüdür ki vicdan sahibi tüm insanları ayağa kaldırmasını beklediğimiz bu yaşananlara karşı bazıları yine kör, sağır ve dilsiz."

Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan da Filistin'in saldırı altında olduğunu ve Kudüs'ün kirli postallar altında ezildiğini vurguladı.

İsrail'in bölgeye yerleşme sürecinin temelinde terör olduğunu aktaran Kalkan, "Bugün İsrail ile onu destekleyenlere ve onunla iş birliği yapanlara karşı verilecek mücadelenin sonunda insanlık adalete ulaşacaktır. Bakınız bugün bir Filistinli çocuğun gözünden düşen bir damla bugün insanlığın bütünü için Nuh Tufanı hükmündedir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Güven dua etti.

Kırşehir

Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi yanında bir araya gelen grup slogan atarak, Filistin'de yaşananları kınadı.

Grup adına konuşan Kırşehir Memur-Sen Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün, Filistin'in kalacağını dile getirdi.

Yavuz, "Mescid-i Aksa, barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedidir. Filistin, özgür ve bağımsız yaşayacaktır. İnanıyoruz ve iman ediyoruz, zulüm değil adalet hakim olacaktır. Bu hak, insanlık ve adalet mücadelesidir." dedi.

Düzenlenen araç konvoyuna katılan vatandaşlar Filistinlilere destek vererek, Türk ve Filistin bayrakları açtı.

Araç sürücüleri Terme, Ankara, Lise ve Atatürk caddelerinde konvoy oluşturdu.

Bazı apartmanların balkonlarından da vatandaşlar alkışlayarak destek oldu.

Kırıkkale

Kırıkkale'de sivil toplum kuruluşları, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, İsrail'i protesto etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Yasin Pekuz, Mescid-i Aksa'nın özgürleşmeden, insanlığının özgürleşemeyeceğini belirtti.

Pekuz, "Unutmak felakettir. Bugün burada hatırlatma yapmak için teröre karşı direnen ve insan olmanın onurunu kurtarmak için imanın izzetini korumak adına, çoluk çocuk demeden canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarına binerek kent merkezinde konvoy düzenleyen grup, daha sonra dağıldı.

Sivas

Sivas'ta, Mevlana Kavşağı'ndan başlayan araç konvoyu Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Burada toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Sivas İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz, Mescid-i Aksa'nın, Müslümanların mabedi olduğunu vurguladı.

İsrail'in kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisine devam ettiğini belirten Temiz, "Herkes sussa da Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız, ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzsüzlerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.