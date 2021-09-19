Köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Niğde'de otomobilin köprüden düşmesi sonucu sürücü yaralandı.
Devlet Bahçeli Bulvarı Bucak Çayır mevkisinde tali yolda seyreden H.S. yönetimindeki 50 FA 595 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprüden dere yatağına düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan sürücü H.S'yi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ters dönen otomobil vinç yardımıyla yola çıkarıldı.
Kaynak: AA
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