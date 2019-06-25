Son Dakika Haberleri: Niğde'de korkutan yangın; 1 iş yeri ile 4 daire zarar gördü
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Niğde'de korkutan yangın; 1 iş yeri ile 4 daire zarar gördü

1 saat önce

NİĞDE'de bir iş yerinde çıkan yangın, üst kattaki evlere sıçradı.

Niğde'de korkutan yangın; 1 iş yeri ile 4 daire zarar gördü, System.String[]
NİĞDE'de bir iş yerinde çıkan yangın, üst kattaki evlere sıçradı. Yangında iş yeri ile 4 daire büyük zarar gördü.
İlhanlı Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde 5 katlı binanın zemin katındaki hırdavat ve kırtasiye dükkanında saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Apartman sakinleri, binayı tahliye edip, durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak üst katlara da sıçradı. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, çok sayıda araçla alevlere müdahale etti. Yangın sırasında küçük çaplı patlamaların da yaşandığı görüldü.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çabayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında hamile bir kadının tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
İş yeri ile üstteki 4 dairenin zarar gördüğü yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Niğde
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:59 Kaynak: DHA
İlhanlı Mahallesi, Niğde, Güncel
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