Niğde'de "korona" kostümlü kişi, sokak sokak gezerek esnaf ve vatandaşları uyardı - Son Dakika

Niğde'de üzerinde "korona" yazılı yeşil kostüm giyen kişi, sokak sokak gezerek esnaf ve vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaya davet etti.

Vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda farkındalık oluşturulması için Niğde Belediyesince düzenlenen etkinliğe, Emre Battal üzerinde "korona" yazan yeşil renkli kostümle katıldı.

"Korona" kıyafetiyle dikkati çeken Battal, sokak sokak gezerek vatandaşları ve esnafları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Emre Battal, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları koronavirüse karşı bilinçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Maske takmayan vatandaşlarımızı uyardık. Banka kuyruklarındaki ve dükkanlardaki vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardık. Halkımızı bilinçlendirmek için çalıştık." dedi.

Etkinliği farklı ve güzel bulan vatadaşlardan Osman Uçar da herkesi tedbirlere daha sıkı uymaya çağırdı.