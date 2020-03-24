Niğde'de korona testi pozitif çıkan öğretim üyesinden sosyal medyaya sitem - Son Dakika
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Niğde'de korona testi pozitif çıkan öğretim üyesinden sosyal medyaya sitem

6 saat önce

Niğde'de öğretim üyesi Hüseyin Haluk Şengezer, korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu sosyal medyada yayılan haberlere sitem etti.

Niğde'de korona testi pozitif çıkan öğretim üyesinden sosyal medyaya sitem, System.String[]

Niğde'de öğretim üyesi Hüseyin Haluk Şengezer, korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu sosyal medyada yayılan haberlere sitem etti.


Bor Meslek Yüksekokulunda öğretim üyesi olan Hüseyin Haluk Şengezer, korona virüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı. Ankara'da karantinada olduğunu anlatan Şengezer, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan yalan yanlış paylaşımlara sitem etti. Şengezer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşlarım, öğrencilerim ve dostlarım, geçen hafta üniversitelerin tatil olması dolayısıyla izin alarak Ankara'ya gittim. Ankara'da kaldığım süre içerisinde cumartesi günü ( 21 Mart'ta) öksürük ve ateş sıkıntı yaşamaya başladım ve 22 Mart pazar günü öğle saatlerinde Ankara Gülhane Hastanesi'nin acil servisine giriş yaptım. Hemen korona şüphesiyle akciğer tomografisi çektiler. Tomografi sonucu temiz çıktı. Daha sonra boğazımdan bir kültür aldılar. ve kültür sonucunun da bir süre sonra çıkacağını ifade ettiler. Ben de yetkili kişilere, insanların içine girmeme garantisi vererek Niğde'ye gitmem gerektiğini söyledim. Dün sabah Ankara'dan yola çıkarak öğleden sonra Niğde Bor a vardım ve okuluma gittim. ve Niğde'ye gelirken korona olduğuma dair en ufak bir bilgim yoktu. İşlerim bittikten sonra Niğde'ye giderek aile hekimim Mehmet Ali Bayola muayene oldum. ve dün gece saat 23.00'te boğaz kültürünün pozitif çıktı ve hemen gece saat 03.00'te ambulansla Ankara'ya Gülhane'ye karantinaya getirildim. Şu anda Gülhane'de karantinada ilk günümü doldurmak üzereyim. Sağlık durumum gerçekten çok iyidir. Bu arada Niğde sosyal medyasında hakkımda yalanlarla dolu birçok haber çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Çıkan haberlerde ortaya atılan benim karantinadan bir haftadır kaçtığım, tanının İstanbul'da konduğu, benim sağlık ocağında baygınlık geçirdiğim, hakkımda hakarete varan açıklamaların yapıldığı gibi konular maalesef beni çok üzmüştür. Yalanlarla insanları karalamak işin kolay kısmıdır. Bu haberleri yapanlar kendi karakter yoksunluklarını gözardı edip, herkese iftiralar atarak kendilerini tatmin etmektedirler. Elbette ki bu iftiraların hukuksal bir karşılığı olacaktır. O konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu arada beni bilenler bilir. Son derece sorumluluklarına bağlı ve duyarlı bir insanım. Korona olduğumu bile bile okula giderek insanları tehlikeye atacak kadar karaktersiz bir insan değilim. Benim bunu yaptığımı ima edenler kendi karakter bozukluklarını açık ve net ortaya koymaktadırlar. Tabii insanın kendisini bir süzgeçten geçirip eleştirmesi her insana nasip olmayan bir özellik. Sonuç olarak insanlar kendini göremediği için, başkalarına iftira atarak kendi egolarını tatmin etmektedirler. Sağlıklı günler diliyorum hepinize" dedi. - NİĞDE

Ankara, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:40 Kaynak: İHA

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