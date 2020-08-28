Niğde'de korona virüs vakaları arttı, Vali Uyardı - Son Dakika

Niğde'de korona virüs vakaları arttı, Vali Uyardı

Niğde'de Valisi Yılmaz Şimşek uyardı:

"Ağustos ayında vakalar yükseldi, toplam vefat 30'a yükseldi"

NİĞDE - Niğde'de korona virüs vakalarında artış meydana gelmesi üzerine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 30 kişinin vefat ettiğini söyleyerek Niğdeli vatandaşları uyardı.

Ağustos ayında düğün, nişan gibi toplu etkinliklerin yanı sıra aileler arası ziyaretlerden dolayı vakaların ciddi oranda arttığını ifade eden Vali Şimşek açıklamasında şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde İl Pandemi kurulunu topladık ve yeni kararlar aldık. Düğünleri 2 saate indirdik ve diğer toplu etkinlikleri de yasakladık. Maalesef Mart ayından Ağustos ayına kadar normal seyrinde giden Covid 19 vakaları son 1 ay içerisinde çok ciddi bir artış eğilimine girmiş durumda. Buna paralel olarak da ölüm oranı da artmış durumda. Niğde'de 30 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu da bize gösteriyor ki Covid 19 pandemisini daha ciddiye almamız gerekiyor. Hijyen, mesafe ve maske kuralına ciddi bir şekilde uymamız gerekiyor. Elimizdeki veriler bu yükselişin ana sebebi düğün, nişan gibi toplu etkinlikler ile aile arası ziyaretlerden olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmalarını istiyoruz."