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Niğde'de Koronavirüs aşısına yoğun ilgi - Son Dakika

Niğde'de Koronavirüs aşısına yoğun ilgi

11.06.2021 16:14

Niğde'de Koronavirüs aşısına yoğun ilgi Niğde'de Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla başlatılan aşı çalışmaları yoğun ilgi görüyor.

Niğde'de Koronavirüs aşısına yoğun ilgi

NİĞDE - Niğde'de Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla başlatılan aşı çalışmaları yoğun ilgi görüyor. Aşılama programına uygun bir şekilde; yaş sırası gelen gruplara randevu almaları şartı ile isteğe bağlı olarak; Sinovac ve Biontech aşı uygulaması yapılıyor.

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Niğde'de 130 bine yakın insanın aşı olduğunu, bu ay ise 120 bin 130 bin insanı daha aşı ile buluşturmak istediklerini söyledi. Aşılama çalışmalarının 14 Ocak itibariyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Niğde'de de başladığını hatırlatan Dr. Koç: "Biz burada şuana kadar 130 bine yakın insanımızı aşı ile buluşturduk. Biz istiyoruz ki bu ay 120 bin 130 bin insanımızı daha aşı ile buluşturalım istiyoruz. Çünkü önümüzdeki süreci atlatabilmenin en büyük yolu aşıdan geçiyor. Dolayısıyla da elimizde yeteri kadar aşımız bulunuyor. Şuanda ilçelerimizde dahil 20ye yakın ünitemizde ayrıca mobil ekiplerimizde var yoğun bir şekilde aşılama çalışması yapıyoruz. Biz istiyoruz ki bu ay etkin bir aşılama yapalım yaz aylarını ve özellikle eylül ayında çocuklarımızın okula gittiği, üniversitelerin açıldığı bu sorunun halledilmiş bir il ve ülke olarak eylül ayına girmek istiyoruz. Bunun içinde bakanlığımız bizler çalışanlarımız ile birlikte her ortamda bu aşı ile ilgili ciddi çalışma yapıyoruz" dedi.

Vatandaşların gönül rahatlığı ile aşılarını yaptırabileceklerini ifade eden Koç şunları kaydetti: "gönül rahatlığıyla herkes aşısını yaptırabilir. Ben aşılarımı yaptırdım herhangi bir yan etkisi kesinlikle yoktur. Koruyuculuğu kesinlikle çok yüksek illimizde çok sayıda hasta olmasına rağmen aşı olup da ağır hastalık geçiren hastaneye yatan hastalarımız hiç olmadı. Buradan görüyoruz ki aşılar gerçekten çok etkili ve biliyorsunuz Çin 1 milyara yakın aşı yaptı ve Avrupa ülkeleri de keza öyle bizde şuan 9uncu sıradayız. Bizlere ve vatandaşlarımıza düşen toplum sorumluluğu adına bu önlemi almış olmamız gerekiyor. Burada korkulacak endişelenecek hiçbir sorun yoktur. Aşı şuan bizim silahımız bu yüzden bu süreçte bu silahı kesinlikle kuşanmamız lazım. Bu konuda hem devlete hem de topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. İlimizde yatalak durumunda bulunan engelliler evlerine gidilerek aşılandılar. Evde bakım kapsamında 1500'eyakın engellimizin evlerine gidilerek aşılama çalışması yapıldı. Kalan mobil olan engelliler de ünitelerimize gelerek aşılarını olabilirler"

Niğde'de Koronavirüs aşısına yoğun ilgi
Niğde'de Koronavirüs aşısına yoğun ilgi
Niğde'de Koronavirüs aşısına yoğun ilgi
Niğde'de Koronavirüs aşısına yoğun ilgi

İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Sinovac, Niğde, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Niğde'de Koronavirüs aşısına yoğun ilgi - Son Dakika


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