Niğde'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri amacıyla Adliye Sarayı ve ceza infaz kurumlarında tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, yaptığı yazılı açıklamada, adalet hizmetinin yürütülmesi açısından gerekli bütün tedbirlerin alındığını belirtti.

Hazırlanan acil eylem planıyla esnek çalışma sistemine geçildiğini aktaran Camgöz, şunları kaydetti:

"Ceza İnfaz Kurumlarımızda bulunan tüm hükümlü ve tutuklularımızın koronavirüse karşı korunması anlamında tüm tedbirler alındı ve alınmaya devam ediyor. Hükümlü ve tutuklu yakınlarının endişe edecekleri bir husus bulunmamaktadır. Adalet Bakanımızın ifade ettiği gibi bu insanlar bize emanet. Bütün giriş çıkışlar kontrol altında. Sıfatı ve pozisyonu ne olursa olsun tüm girişlerde vatandaşlarımızın ateşi ölçülmekte, maske ve eldiven uygulaması yapılmaktadır."

Camgöz, Ceza İnfaz Kurumu personelinin belirlenen merkezlerde kaldığını ifade ederek, personelin dışarıyla irtibatı olmaksızın kurumuna gidip geldiğini aktardı.

Fedakarlıklarından dolayı personele teşekkür eden Camgöz, koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin detaylı açıklamanın Niğde Adliye'sinin resmi internet sitesinden yayınlandığını bildirdi.