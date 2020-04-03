Niğde'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Niğde'de koronavirüs önlemleri
6 saat önce
Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençik Merkezleri Sağlık Timi görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kendi imkanlarıyla doğal ürettikleri dezenfektanları, şehrin işlek noktalarında dağıttı.
Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençik Merkezleri Sağlık Timi görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kendi imkanlarıyla doğal ürettikleri dezenfektanları, şehrin işlek noktalarında dağıttı.
Gençlik Merkezlerinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele kapsamında ellerini taşın altına koymak isten Sağlık Timi görevlileri, evlerinde kendi imkanlarıyla dezenfektan üretti.
Doğal üretilen dezenfektanlar, görevliler tarafından başta Bankalar Caddesi olmak üzere şehrin işlek yerlerine konularak, vatandaşların kullanımına sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:18 Kaynak: AA
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