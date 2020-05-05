Niğde'de koronavirüs tedbirlerine yönelik drone ile uygulama yapıldı - Son Dakika

Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik drone ile uygulama gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde, sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe ve diğer tedbirlere uymayanları drone ile tespit ederek, uyardı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirlerini aksatmadan devam ettirdiklerini ancak havaların ısınmasıyla insanların dışarıya çıkma isteğinin arttığını söyledi.

Vatandaşları yetkili kurum ve kurullarının aldığı kararlar doğrultusunda kurallara uymaya davet eden Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bir süre daha yetkili makamların açıklamalarını dikkatle takip etmeleri ve belirtilen hususlara riayet etmeleri daha sağlıklı bir gelecek için çok önemli. Vatandaşların bilinçlendirilmesi için 7/24 saat bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Umuma açık yerlerde, sosyal mesafe, maske ve benzeri tüm hususlarda vatandaşları bilgilendiriyoruz. Bugün de drone ile kent merkezini havadan kontrol ederek yerdeki ekiplere de bilgi vererek aksaklıklara anında çözüm üretiyoruz."