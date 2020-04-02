Niğde'de koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere 5 bin 910 lira ceza yazıldı - Son Dakika

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Niğde'de koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere 5 bin 910 lira ceza yazıldı
6 saat önce
Niğde'de polislerce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 5 iş yeri ile bir otobüs firmasına toplam 5 bin 910 lira para cezası uygulandı.
Niğde'de polislerce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 5 iş yeri ile bir otobüs firmasına toplam 5 bin 910 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürdü. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da ekiplerin çalışmalarını denetledi.
Polis, kentin 9 giriş noktasında şehir dışından gelen sürücülerin ve araçtakilerin ateşini ölçüp, koronavirüs hakkında bilgi verdi.
Şehir dışından kente giriş yapmaya çalışan 40 araç, ihlal nedeniyle şehre alınmadı, 5 iş yerine 5 bin 126, bir otobüs firmasına da 784 lira para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:58 Kaynak: AA
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