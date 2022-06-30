Niğde'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı - Son Dakika
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Niğde'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

30.06.2022 13:18
Niğde'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

Niğde'de, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Niğde'de, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, katılımcılar, Dışarı Cami'den Valilik önüne kadar yürüdü.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı açıklamada, koruyucu aile olmanın önemine dikkati çekmek için bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Geleceğin teminatı çocukları düzgün yetiştirmek için korucu aile kavramının çok önemli olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Çocukların düzgün bir ortamda yetişmesi, eğitim alması, toplum ve devlet olarak hepimizin önceliği olmalı. Bu yavrularımız da bir şekilde kendi öz ailelerinden ayrılıp, devlet himayesine girmiş yavrularımız. Bu çocuklarla ilgili devletimizin çok farklı imkanları var. Sevgi evleri, çocuk evleri var. Bunların yanında da koruyucu aile kurumu var. Çünkü biyolojik ailelerin ötesinde aile işi bir gönül bağı. Vatandaşlarımız bu çocukları alıp tıpkı bir aile ortamında kendi yavrusu gibi o gönül bağını kurarak yetiştiriyorlar. Allah razı olsun diyoruz ve sayılarının artmasını temenni ediyoruz."

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Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, Mustafa Koç, Niğde, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de 'Koruyucu Aile Günü' kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Niğde'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı - Son Dakika
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