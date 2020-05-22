Niğde'de 'Kovboy Muhtar' atıyla mahalleyi geziyor - Son Dakika

Niğde'de 'Kovboy Muhtar' atıyla mahalleyi geziyor

NİĞDE - Niğde'nin İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya, kovboy kıyafeti ile atına binip korona günlerinde mahalleyi geziyor.

Mahallede kovboy olarak dolaşan muhtarın bu davranışı mahalle sakinleri tarafından da çok beğeniliyor.

Koronavirüs döneminde farklı bir atmosferi mahallelileye yaşatmak için çocukluğunda çok sevdiği kovboy filmlerinden esinlenen Merkez İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya, atına binip kovboy kıyafeti ile mahalleyi teftiş ettiğini ve mahalleyi dolaştığını belirtti.

Tuğba Somkaya, "Muhtar olalı 1,5 yıl oldu. Şimdi de iki üç aydır korona denen bir şey var. Kovboy kıyafetinimi giyip, mahalleli ile sosyal mesafeyi korumak ve mahallelinin evlerine kapandıkları bu günlerde bu konuyu görsel olarak bir şov, bir şenlik gibi düşündüm. Hem mahalleyi teftiş ediyorum, hem mahallelinin bir eksiği ve talepleri varsa onu yetkililere iletiyorum. Geçmişte özellikle bu dönemlerde mahallede dilek balonu, uçurtma şenlikleri yaptık. Şimdi ise koronavirüs nedeniyle hiç bir etkinlik yapamadığımız için bu yıl da hem görsel şov hemde işimizi takip etme açısından atlı kovboy olmayı düşündüm" dedi.

Atlı kovboy olarak mahalleyi dolaştığında tepkilerin çok olumlu olduğunu ifade eden muhtar Tuğba Somkaya,;"-Şu ana kadar böyle bir konuyu hiç bir muhtar yapmadığı için bir ilke imza attığımızı düşünüyorum. O yüzden mahalleli bu durumu çok hoşnut karşılıyor ve muhtar dediğin böyle olur diyorlar. Bu güne kadar yaptığım öncülüklerle bana milenyum muhtar diyorlardı, şimdi de kovboy muhtar diyorlar. Atımla araçların giremediği ara sokaklara olsun parklara olsun atla giriyoruz vatandaşa her şekilde ulaşıyoruz " diye konuştu.

Mahalle muhtarından memnun olduklarını dile getiren Gaminet Avcu ' "Muhtarımızdan çok memnunuz. Atı ile geliyor arabası ile geliyor, kapılarımıza tek tek duruyor, yapamadığınız bir şey varsa hallediyor" dedi.

Muhtar Tuğba Somkaya'nın atı ile araçların bile girmediği yerlere gittiğini belirten Sevil Çelik ise' "Muhtarımız herkese yardım ediyor. Yaşlılara yardım ediyor, onlara yemek veriyor O'ndan çok memnunuz" dedi.