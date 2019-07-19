Son Dakika Haberleri: Niğde'de köy muhtarı bıçakla yaralandı
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Niğde'de köy muhtarı bıçakla yaralandı

1 saat önce

Niğde'de evrak almaya gelen kişi, Yeşilburç köyü muhtarını bıçakla yaraladı.

Niğde'de köy muhtarı bıçakla yaralandı, System.String[]
Niğde'de evrak almaya gelen kişi, Yeşilburç köyü muhtarını bıçakla yaraladı.
İddiaya göre, K.M, (30) Yeşilburç köyü muhtarı Cihan Tuna'yı (47) arayarak evrak almaya geleceğini söyledi.
Muhtarlığa gelen K.M, evrakları aldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle Tuna ile tartışmaya başladı. Vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden ayrılan K.M, 20 dakika sonra tekrar muhtarlığa geldi.
Tartışmanın büyümesiyle K.M, muhtar Tuna'yı bıçakladı, kavga sırasında düşerek başını zemine çarptı.
Yaralanan K.M. ve Tuna, olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:14 Kaynak: AA
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