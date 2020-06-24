Niğde'de köylerin içme suyu depoları otomasyon sistemiyle yönetiliyor - Son Dakika

Niğde'de köylerin içme suyu depoları otomasyon sistemiyle yönetiliyor

"Niğde Otomasyonla Kalkınıyor Projesi" ile köylerin içme suyu depolarının, kurulan otomasyon sistemiyle yönetildiği belirtildi.

"Niğde Otomasyonla Kalkınıyor Projesi" ile köylerin içme suyu depolarının, kurulan otomasyon sistemiyle yönetildiği belirtildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Valiliği Proje ve Yatırım Ofisi (NİPYO) tarafından hazırlanan, Ahiler Kalkınma Ajansının 685 bin lira desteğiyle 2 milyon 236 bin liraya mal olan proje, kent genelinde 131 köyde 168 içme suyu deposunda uygulanıyor.

Proje sayesinde içme suyu depolarında sıklıkla meydana gelen klor dozaj pompası ve motopomp arızası, su seviyesinde azalma, depo taşması sorunları tamamen önlenerek bunların neden olduğu zaman, iş gücü ve enerji kayıpları giderilmiş olacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Yılmaz Şimşek, projeyle tüm köyleri içine alacak bir merkezi otomasyon sisteminin Türkiye'de ilk defa Niğde'de kurulduğunu belirtti.

Projenin, kapsama alanı ve genişliği açısından diğer illere de örnek teşkil edileceğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Projeyle, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın günlük yaşam kalitesinin yükseltilmesi, köylerimizin sosyo-ekonomik cazibesinin artırılması hedeflendi. 131 köyümüze içme suyu sağlayan 168 içme suyu deposunun, 6 terfi merkezinin, 98 su kuyusunun ve terfi merkezinin dahil olduğu toplam 278 noktaya otomasyon sistemleri kurularak sağlıklı içme suyu temini ve yönetimi tek merkezden izlenir ve yönetilir hale getirildi. Sistem sayesinde köylerimizdeki vatandaşlarımızın içme ve kullanma suyunun kalitesi yükseltilmiş ve günlük yaşam kalitesinin artması sağlanmıştır. İçme suyu depolarının yönetimi için kamu bütçesinden harcanan kontrol, bakım, tamirat, iş gücü giderleri en aza indirilerek kamu kaynaklarından tasarruf sağlanmıştır."

İhtiyaç duyulan suyun yer altından çıkarılması ve köylere iletimi için ihtiyaç duyulan elektrik tüketiminin azaltıldığını ifade eden Şimşek, içme suyu kurulumlarının enerji verimliliğinin artırıldığına işaret etti.

Şimşek, sistem sayesinde oluşan arızalara hızlı müdahale edilerek köylerde yaşayan vatandaşlara kesintisiz, daha sağlıklı ve kaliteli su temin edilmeye başlandığına dikkati çekerek, "Sistemin ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacı, güneş panelleriyle karşılanarak yenilenebilir enerjinin kullanım alanı genişletilmiştir. Ekolojik-yenilikçi sistem ve teknolojilerin optimum konfigürasyonu sağlanmış, bu sayede diğer illerimizce örnek model alınabilmesi için teknik bilgi veri tabanı oluşturulmuştur." ifadelerini kullandı.

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de köylerin içme suyu depoları otomasyon sistemiyle yönetiliyor - Son Dakika

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