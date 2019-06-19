Son Dakika Haberleri: Niğde'de küçükbaş hayvan hırsızlığı
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Niğde'de küçükbaş hayvan hırsızlığı

31 dakika önce

Niğde'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı.

Niğde'de küçükbaş hayvan hırsızlığı, System.String[]
Niğde'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde yaşayan bir çiftçi, 21 küçükbaş hayvanının çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulundu.
Çalışma başlatan jandarma ekipleri, Çiftlik ve Altunhisar ilçelerinde hayvan pazarının kurulduğu günlerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Ekipler, inceleme neticesinde Altunhisar hayvan pazarında çalınan hayvanları satmaya çalışan Y.A, M.H, R.H. ve S.H'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çiftlik Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan zanlılar tutuklandı.
Çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:18 Kaynak: AA
Jandarma, Çiftlik, Niğde, Güncel
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