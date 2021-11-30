Son dakika haberleri... BAŞINA ÇANAK ANTEN DÜŞTÜ, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberleri... BAŞINA ÇANAK ANTEN DÜŞTÜ, O ANLAR KAMERADA
30.11.2021 16:31
Son dakika haber: Niğde'de kuvvetli rüzgar, kent merkezinde de etkili oldu.
Niğde'de kuvvetli rüzgar, kent merkezinde de etkili oldu. Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. İstasyon Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişinin başına ise çanak anten düştü. Kaldırımda yürüyen vatandaşın kafasına çanak anten düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi açıklanmayan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.
Son Dakika 18:08 Seren Serengil'den sevenlerini üzen haber: Ameliyat olmazsam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak 17:06 Trafik kazası geçiren Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ölümden döndü 15:19 F-35 uçağı havalanamadan denize düştü 14:40 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım 14:25 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı 12:24 MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı 10:56 Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!