NİĞDE'DE KUM FIRTINASI; KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI -2 - Son Dakika

NİĞDE'de etkili olan kum fırtınası nedeniyle Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolunda trafik kazaları meydana geldi. Yol, geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Kentte sabah saatlerinde sisle birlikte ortaya çıkan kum fırtınası nedeniyle Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolunda trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 7 kişi hafif yaralandı, araçlarda maddi hasar oluştu. Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

VALİLİK: DİKKATLİ OLUNMALI

Valilikten yapılan açıklamada, Niğde- Aksaray kara yolu, Bor ilçesinden Zengen Mahallesi istikameti ile Çukurkuyu belde yolunda yoğun kum fırtınası yaşandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.