Niğde'de kum fırtınası! Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Niğde Valiliği yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle Bor- Zengen ile Çukurkuyu karayolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldığını açıkladı. Valilik, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarılarda bulundu. Bölgede AFAD, sağlık ve polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

KONYA'DAKİ KUM FIRTINASI DA ETKİSİNİ ARTIRDI

Konya'da oluşan kum fırtınası da öğle saatlerinde etkisini artırdı. Konya'dan Aksaray- Ulukışla ve Ulukışla-Aksaray güzergahı 22'nci kilometresi ile Ankara yolu Kırkışla Mevkii Cihanbeyli'ye 15 kilometre yakınlıktaki bölge kum fırtınası nedeniyle polis tarafından trafiğe kapatılarak, araçlara geçiş izni vermedi.

ZİNCİRLEME KAZADA DA YARALILAR VAR

Kum fırtınasının oluştuğu bölgelerde zincirleme kazalarında meydana geldiği ve yaralananların da olduğu belirtildi. Öte yandan fırtına nedeniyle Alakova Mahallesi'nde bir inşaatın duvarının yıkılması sonucu yaralanan işçi Hamza K. (34), ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hamza K.'nin sol bacağında kırıklar oluştuğu öğrenildi.