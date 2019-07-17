Son Dakika Haberleri: Niğde'de kumar operasyonu: 36 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Niğde'de kumar operasyonu: 36 gözaltı

2 saat önce

Niğde'de bir bağ evine düzenlenen kumar operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de kumar operasyonu: 36 gözaltı, System.String[]
Niğde'de bir bağ evine düzenlenen kumar operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fertek Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi civarındaki bir bağ evinde kumar oynatıldığını tespit.
Ekipler, bağ evine düzenlediği operasyonda 36 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Ö. ve O.Ö. hakkında "kumar oynamaya yer temin etmek"ten adli soruşturma başlatıldı.
Diğer şüpheliler hakkında ise "kumar oynamak, kapalı mekanda tütün ve alkol tüketmek" suçlamasıyla Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Niğde polisinden bağ evine kumar baskını Konkordato kaçağı iş adamı tutuklandı Suriye uyruklu dilencinin üzerinden 380 bin Türk Lirası değerinde döviz ve Türk Lirası çıktı Fitch, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 12:31:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de kumar operasyonu: 36 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]