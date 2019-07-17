Niğde'de kumar operasyonu: 36 gözaltı
2 saat önce
Niğde'de bir bağ evine düzenlenen kumar operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:18 Kaynak: AA
'de bir bağ evine düzenlenen kumar operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, Fertek
Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi
civarındaki bir bağ evinde kumar oynatıldığını tespit.
Ekipler, bağ evine düzenlediği operasyonda 36 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Ö. ve O.Ö. hakkında "kumar oynamaya yer temin etmek"ten adli soruşturma başlatıldı.
Diğer şüpheliler hakkında ise "kumar oynamak, kapalı mekanda tütün ve alkol tüketmek" suçlamasıyla Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Niğde polisinden bağ evine kumar baskını Konkordato kaçağı iş adamı tutuklandı Suriye uyruklu dilencinin üzerinden 380 bin Türk Lirası değerinde döviz ve Türk Lirası çıktı Fitch, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi