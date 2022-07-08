Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin , Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu , Emniyet Müdürü Adnan Özdemir , İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir , siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askerler ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika

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