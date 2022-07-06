Niğde'de Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik tedbirleri artırıldı - Son Dakika
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Niğde'de Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik tedbirleri artırıldı

06.07.2022 16:26
Niğde'de Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik tedbirleri artırıldı

Niğde'de Kurban Bayramı dolayısıyla asayiş ve trafik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.

Niğde'de Kurban Bayramı dolayısıyla asayiş ve trafik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.

Vali Mustafa Koç, yazılı açıklamasında, trafik kazalarını ve asayiş olaylarını en aza indirmek için emniyet ve jandarma ekiplerinin 7-18 Temmuz tarihleri arasında tedbirleri artıracağını belirtti.

Merkezde 370 ekipte 923 polisin, kırsalda ise 140 timde 350 jandarma personelinin görev yapacağını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Gayemiz bayram boyunca milletimizin huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirmeleri sağlamak, ilimize gelen misafirlerin güvenle tekrar geldikleri yerlere uğurlamaktır. Başta kıymetli Niğdelilerin ve milletimizin bayramını tebrik eder, bu vatan uğruna şehadete ulaşmış şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimizin de ömrüne bereket dilerim."

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Jandarma, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik tedbirleri artırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Niğde'de Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik tedbirleri artırıldı - Son Dakika
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