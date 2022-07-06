Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların umuma açık yerlerde, parklarda, caddelerde, meydanlarda ve sokaklarda kurban kesmelerinin yasak olduğu ve belirlenen alanalar dışında kesim yapanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Kurban, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de kurban kesim alanları belirlendi - Son Dakika

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