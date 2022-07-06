Niğde'de kurban kesim alanları belirlendi

Niğde'de vatandaşlar, Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı tarafından belirlenen yerlerde kurbanlarını kesebilecek.
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların umuma açık yerlerde, parklarda, caddelerde, meydanlarda ve sokaklarda kurban kesmelerinin yasak olduğu ve belirlenen alanalar dışında kesim yapanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
Vatandaşların Niğde Belediyesi yeni mezbahane, Selçuk, Şahin Ali, Efendibey, Aşağıkayabaşı ve İlhanlı mahalleleri kapalı pazar yerleri, Yeşilburç yolu kapalı pazar alanı ve eski zahire pazarında kurbanlarını kesebileceği kaydedildi.
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