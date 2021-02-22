Niğde'de kurutulan yaş sebze ve meyveler yurt dışına ihraç ediliyor

NİĞDE'nin Bor ilçesinde, 1 milyon 500 bin TL kırsal kalkınma desteği alıp 7.5 milyon TL yatırımla meyve-sebze kurutma tesisi kuran Burak Akbulut (25), yaklaşık 30 çeşit yaş meyve-sebzeyi dilimlenmiş kesilmiş halde fırınlarda kurutarak İngiltere başta olmak üzere Almanya, Fransa, İtalya ve ABD'ye ihraç ediyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü'nden önceki yıl mezun olan Burak Akbulut hazırladığı meyve-sebze kurutma tesisi projesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 1 milyon 500 bin TL kırsal kalkınma desteği aldı. Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde toplamda 7.5 milyon TL yatırımla tesis kuran Akbulut, mevsimine göre kavun, karpuz, domates, elma, pancar, portakal, limon, nar, muz, çilek, ıspanak, maydanoz ve dereotu gibi yaklaşık 30 çeşit meyve-sebzeyi dilimlenmiş olarak fırınlarda kurutup İngiltere başta olmak üzere Almanya, Fransa, İtalya ve ABD gibi ülkelere ihraç etmeye başladı.

GÜNLÜK 15 TON KAPASİTEYılın 12 ayı üretim yapılan tesiste 50 kişinin istihdam edildiğini kaydeden Akbulut, "Şu an narenciye dönemi olmasından dolayı ağırlıklı olarak portakal, limon ve depolardaki elmaları bu tesisimizde kurutup yurt dışına ihraç ediyoruz ve aynı zamanda iç piyasaya gönderiyoruz. Ürünlerimizi müşterilerimizin istek ve taleplerine göre istedikleri oranlara göre üretip paketlemekteyiz. Günlük ortalama 15 ton kurutulmuş ürün işleme kapasitesine sahibiz. Yani aylık 150 ton, yıllık ise bin 500 ile 2 bin ton arasında yaş meyve sebze işleyebiliyoruz" diye konuştu.'DÜNYADA 2 MİLYAR DOLARA YAKIN PAZARI VAR'Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ise proje hakkında şu bilgileri verdi: "Kırsal kalkınma desteği alarak kurulan tesislerimizden birindeyiz. Bir hayal ile başladı ve tesisimiz şu anda 50 kişiye istihdam sağlamaktadır. Önümüzdeki yıllar içerisinde kapasitesini artırıp yaklaşık 150 kişiye istihdam sağlayacaklardır. Sektörde açığı olan bir alana eğilip işini yapmaya başladı. Kurutulmuş ürün sektörü hem yükselen bir sektör hem de dünyada 2 milyar dolara yakın bir pazarı var. Önümüzdeki yıllarda yükselen ve değeri olan bir alan. Arkadaşımıza işinde kolaylıklar ve başarılar dilerim."