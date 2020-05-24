Niğde?de lahana ekim alanı arttı - Son Dakika

Niğde?de lahana ekim alanı arttı
TÜRKİYE'de lahana üretiminde Samsun'dan sonra 2'nci sırada yer alan Niğde'de lahana ekimi başladı.
TÜRKİYE'de lahana üretiminde Samsun'dan sonra 2'nci sırada yer alan Niğde'de lahana ekimi başladı. Lahana Üreticiler Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, kent genelinde yağmurun fazla olması ve koronavirüs nedeniyle talebin artması üzerine bu yıl lahana ekim alanının arttığını söyledi.Lahana Üreticiler Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, lahana ekim alanının 17 bin dekardan bu yıl 19 bin dekara yükseldiğini belirtti. Bu yıl yağışın çiftçiye güven verdiğini kaydeden Önal, "Geçen yıl suların az olması tarım girdilerinin yüksek olması nedeniyle ekim az olmuştu. Bu yıl ise yağışların artışı ve koronavirüs nedeniyle talebin olması üretimin de artmasına neden oldu. Daha fazla kıraç vaziyette boş bırakılan araziler ekilmeye başlandı. Suyun olmadığı yerlerde bu yıl sular çıkmaya başladı. Bu sebepten dolayı ekim alanları arttı. Üretiminin fazla olduğu Ulukışla ilçesine bağlı Hüsniye köyü ile Niğde Kaynarca köylerinde de üretimin arttığını görüyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 05:04 Kaynak: DHA
Son Dakika Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı 3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Ramazan ayında yoksul aileleri unutmadı Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi