Limon yüklü tır devrildi, sürücü öldü - Son Dakika
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Limon yüklü tır devrildi, sürücü öldü

02.05.2021 13:45

Limon yüklü tır devrildi, sürücü öldü Niğde'de limon yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Limon yüklü tır devrildi, sürücü öldü

NİĞDE - Niğde'de limon yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Adana- Aksaray karayolu Beştepeler mevkiinde meydana geldi. Ersin A. yönetimindeki 73 SK 415 plakalı limon yüklü tır seyir halindeyken devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücü tır içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan ambulansla ve Niğde AFAD ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı. Hayatını kaybeden sürücü Ersin A.'nın cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Aksaray, Niğde, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Limon yüklü tır devrildi, sürücü öldü - Son Dakika


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