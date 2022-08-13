Niğde'de lösemi hastalarının ailelerine kırmızı et dağıtıldı - Son Dakika
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Niğde'de lösemi hastalarının ailelerine kırmızı et dağıtıldı

13.08.2022 13:51
Niğde'de lösemi hastalarının ailelerine kırmızı et dağıtıldı

Niğde'de Lösemili Çocuklar Vakfınca (LÖSEV) kayıtlı hastalara et yardımında bulunuldu.

Niğde'de Lösemili Çocuklar Vakfınca (LÖSEV) kayıtlı hastalara et yardımında bulunuldu.

LÖSEV'den yapılan açıklamada, bir düğün LÖSEV'e kayıtlı hasta ve ailelerine et ve et ürünleri desteği sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, yetersiz protein alımının hastaların iyileşmesini yavaşlattığı bu nedenle hastaların, sağlıklı insanlardan daha fazla protein ihtiyacı duyduğu ve et desteğinin önemli olduğu vurgulandı.

LÖSEV'in, 2023 yılı Kurban Bayramı'na kadar 81 ilde et dağıtımını sürdüreceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de lösemi hastalarının ailelerine kırmızı et dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de lösemi hastalarının ailelerine kırmızı et dağıtıldı - Son Dakika
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