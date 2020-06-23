Niğde'de Mahalle Temizliği Aralıksız Sürüyor - Son Dakika

Niğde'de Mahalle Temizliği Aralıksız Sürüyor

Niğde Belediyesi'nin, her gün bir mahallede toplu temizlik ekibiyle gerçekleştirdiği genel temizlik çalışması tüm hızıyla sürüyor.

Niğde Belediyesi'nin, her gün bir mahallede toplu temizlik ekibiyle gerçekleştirdiği genel temizlik çalışması tüm hızıyla sürüyor.

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Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Niğde genelinde rutin temizlik işleri yapılmaya devam ederken, oluşturulan toplu temizlik ekipleri de sırayla her gün bir mahalleyi temizliyor. Sabahın ilk saatlerinde araç ve ekipmanlarıyla birlikte mahallelerde bulunan ekipler, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktaları da titizlikle temizliyor. Şehrimizi daha yaşanabilir kılmak ve tertemiz bir Niğde oluşturmak için kurulan toplu temizlik ekibi Şah Süleyman, Şahinali, İnönü, İlhanlı, Kale, Çayır, Yenice, Dere Mahallesi'nde yaptığı temizlik çalışmasıyla vatandaşların beğenisini kazandı.


Daha temiz ve yaşanabilir bir Niğde oluşturmak adına temizlik hizmetini kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Halkımızın temiz ve hijyenik ortamlarda yaşamlarını devam ettirmeleri amacıyla başlattığımız temizlik seferberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz, mahallelerimizi baştan aşağı temizliyor. Süpürge araçlarımız, sokakları ve caddeleri dip bucak süpürdü. Park ve bahçeler ile otlak alanların temizliği de yapıldı. Halkımızın sağlığı ve geleceği için çevre temizliği konusunda çalışmalarımızı bütün mahallelerimizde sürdüreceğiz" dedi.


Mahalle sakinleri yapılan toplu temizlik çalışmalarından oldukça memnun olduğunu dile getirerek belediye başkanımıza ve personele teşekkür ettiler. - NİĞDE

Niğde Belediyesi, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Niğde'de Mahalle Temizliği Aralıksız Sürüyor - Son Dakika

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