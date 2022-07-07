Niğde'de Mandilmos Mesire Alanı hizmete açıldı - Son Dakika
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Niğde'de Mandilmos Mesire Alanı hizmete açıldı

07.07.2022 16:17
Niğde'de Mandilmos Mesire Alanı hizmete açıldı

Niğde Belediyesi tarafından yenilenen Mandilmos Mesire Alanı vatandaşların hizmetine açıldı.

Niğde Belediyesi tarafından yenilenen Mandilmos Mesire Alanı vatandaşların hizmetine açıldı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, alanda, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yıllardır kullanılamayan piknik alanında yenileme çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Alanda barbekülerin, çocuk parklarının ve çimlendirilmenin yapıldığını, çevresine tel örgü çekildiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Piknik alanında her türlü tedbiri aldık. Burada bütün ailelerimiz güvenli şekilde pikniklerini yapabilecek. Tüm bu hizmetler karşılığında buranın temiz tutulması için cüzi miktarda sembolik bir ücret alacağız. Yenilediğimiz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz bu mesire alanlarıyla vatandaşlarımız doğayla iç içe, sağlıklı ve güzel zamanlar geçirebilecek. Burada 260 piknik masamız var fakat 400 ailenin piknik yapabilme kapasitesi bulunuyor. Buranın açılışını Kurban Bayramı'ndan yetiştirmeye çalıştık ve bugün hizmete açtık."

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Niğde'de altyapı çalışmaları devam ediyor Niğde'de altyapı çalışmaları devam ediyor Niğde Belediyesinin üst yapı çalışmaları devam ediyor Niğde Belediyesinin üst yapı çalışmaları devam ediyor
Kaynak: AA

Niğde Belediyesi, Emrah Özdemir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Mandilmos Mesire Alanı hizmete açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Niğde'de Mandilmos Mesire Alanı hizmete açıldı - Son Dakika
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