Niğde'de market kasiyerine naylonla 'koronavirüs' önlemi - Son Dakika
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Niğde'de market kasiyerine naylonla 'koronavirüs' önlemi

7 saat önce

NİĞDE'de bir market yönetimi, koronavirüse önlem için kasiyerlerin etrafına naylon çektirdi.

Niğde'de market kasiyerine naylonla 'koronavirüs' önlemi, System.String[]

NİĞDE'de bir market yönetimi, koronavirüse önlem için kasiyerlerin etrafına naylon çektirdi.

Kentte 12 şubesi olan bir marketin yönetimi, koronavirüse karşı personel ve müşterilerinin sağlığı için kasiyerlerinin etrafını naylonla korumaya aldı. Marketin sahibi Emre Özden, sağlık için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.

Sanal market uygulamasıyla müşterilerin evlerine kadar hizmet götürdüklerini belirten Özden, "Vatandaşlarımız 'evde kalsın' diye onlarla ilgili çalışmalar yaptık. Kasiyerlerimizi virüsten korumak için önlem aldık. Müşterilerimiz çok iyi karşıladı ve memnun kaldılar. Şubelerimizde çalışan 30 personel sayısını 10'a düşürdük. Vardiyalı çalışıyorlar. İnşallah bu salgının üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımız evde kalsınlar, biz onlara hizmet ulaştırırız" dedi.

'GÜZEL UYGULAMA'

Kasiyer Selda Özbay ise uygulamanın çok iyi olduğunu ifade ederek, bu şekilde hem kendi hem de müşterilerin sağlını korumaya aldıklarını dikkati çekti.

Müşterilerden İdris Coşkun da uygulamadan memnun olduğunu anlatarak, "Biz nasıl kendi sağlımızı düşünüyorsak bu tür kurumsal marketlerin de personel ve müşterilerini düşünmeleri güzel.  Diğer kurumlara tavsiye ederim" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:55 Kaynak: DHA

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