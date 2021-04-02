Niğde'de mart ayında aranan 61 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Niğde'de mart ayında çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde nitelikli asayiş suçları kapsamında yasadışı faaliyetleri olan kişi ve örgütlerin tespit edilmesi, suç ve suçlu bağlantılarının ortaya çıkarılması ve faillerinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, mart ayında yaptığı çalışmalarda, hırsızlık, yaralama, kasten öldürme, dolandırıcılık, silahla yağma, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan aranan 61 şüpheliyi yakaladı.

Ayrıca ekipler, yoklama/bakaya kaçağı olarak aranan 89 kişiyi de yakalayarak, haklarında işlem yaptı.