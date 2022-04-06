Niğde'de mart ayında çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde'de mart ayında çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı

06.04.2022 09:54
Niğde'de mart ayında çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı

Niğde'de mart ayında, aralarında hükümlülerin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı.

Niğde'de mart ayında, aralarında hükümlülerin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama, dolandırıcılık, tehdit, hırsızlık gibi suçlardan aranan, aralarında hükümlülerin de bulunduğu 82 kişiyi yakaladı.

Bu kişilerden haklarında 2 yıl 4 ay ile 6 yıl 8 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 52 şüpheli salıverildi.

YORUMLAR
500
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı Batman'da Mart ayında 736 olay aydınlatıldı, 889 kişi hakkında işlem yapıldı Batman'da Mart ayında 736 olay aydınlatıldı, 889 kişi hakkında işlem yapıldı

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Niğde, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de mart ayında çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:51 Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti içinde de sürüyor: Destekleyen de var, karşı çıkan da! İşte konuşulan seçenekler
09:41 3 çocuk annesi eski eşini katledip, intihara kalkıştı! Durumu kritik
09:38 Maçın özet fotoğrafı! Guardiola kutlamayı su ile yaptı
09:27 En uzun karantinada kalan hasta olarak tarihe geçmişti! 86. koronavirüs testinden sevindiren haber geldi
09:26 Nisa bebek için kritik 48 saat! Hastane açıklama yaptı: Beyin ölümü 48 saatte anlaşılacak
09:17 Üç Kız Kardeş dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! İşte son bölümde Somer'i şoke eden hamle!
09:14 Cübbeli Ahmet Hoca gençlerin ateist-deist olmasını yorumladı: Aileleri komünisttir sanıyorduk, yüzde 70'i namazlıymış!
09:02 Şarkıcı Sibel Alaş'tan tepki çeken sözler: Neden her gece korkunç davul sesiyle uyanmak zorundayım?
08:58 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Ceylan öldü mü?
00:16 Ünlü şarkıcı Berkay hastaneye kaldırıldı! Eşi Özlem bir an olsun yanından ayrılmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 09:59:24. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de mart ayında çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement